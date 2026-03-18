Villa Mitre espera por el escolta, buscando la mejor ubicación para la Reclasificación

Sepo Ginóbili les da indicaciones a los cinco que están en cancha. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se va cerrando la fase regular y si bien todavía es dispar la cantidad de partidos que le restan a cada uno de los equipos, se puede ir confirmando que Villa Mitre se aseguró un lugar en la Reclasificación y que, al mismo tiempo, ya no podrá terminar entre los ocho.

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Ahora bien, dentro de ese margen del 9º al 12º, el tricolor puede finalizar, de máxima, noveno, algo que asoma complicadísimo, hasta duodécimo.

Los mejor que puede sucederle es ganar los dos y, combinando resultados, terminar en triple empate con Viedma y Racing, porque sería 9º, lo mismo de existir un cuádruple empate con los dos mencionados más Centenario.

Para eso, el tricolor primero está obligado a ganarle mañana a Central Entrerriano y el sábado a Centenario, ambos en el José Martínez, dos durísimos rivales.

Con estas dos presentaciones, el representante bahiense, que atraviesa su mejor momento con cuatro triunfos en las últimas cinco presentaciones, completará la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Después serán los cruces, al mejor de tres.

Resultados

Anoche, Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó a Ciclista, por 72 a 63 y dio un paso gigante a la clasificación entre los ocho.

Provincial, por su parte, superó a Deportivo Norte, por 94 a 67; Racing le ganó a Lanús, por 79 a 77; y Centenario hizo lo propio ante Rocamora, por 112 a 100.

Lo que les falta

Villa Mitre: Central (mañana) y Centenario (sábado).

Viedma: Central (L) y Centenario (L).

Racing: Deportivo Norte (V) y Provincial (L).

Centenario: Villa Mitre (V), Viedma (V) y La Unión (L).

El Talar: Pico (L), Rocamora (L) y Quilmes (L).

Posiciones

1º) Provincial, 30 PJ (23 PG y 7 PP): 76,7% de vic.

2º) Central, 28 (21 y 7): 75%

3º) La Unión, 29 (19-10): 65,5%

4°) Lanús, 31 (20-11): 64,5%

5°) Pico, 28 (18-10): 64,2%

6º) Quilmes, 29 (18-11): 62%

7º) Gimnasia, 30 (17-13): 56,7%

8º) Viedma, 30 (16-14): 53,3%

9º) Racing, 30 (16-14): 53,3%

10º) Centenario, 29 (15-14): 51,7%

11º) Villa Mitre, 30 (14-16): 46,6%

12º) El Talar, 29 (12-17): 41,3%

13º) Unión, 31 (11-20): 35,4%

14º) Ciclista 29 (10-19): 34,5%

15º) Rocamora, 29 (8-21): 27,6%

16º) Dep. Norte, 30 (7-23), 23,3%

17º) Pergamino, 30 (6-24): 20%