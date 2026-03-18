Monte presenta en Bahía la quinta edición de su fiesta gastronómica
Será esta tarde en el primer piso del Bahía Blanca Plaza Shopping.
La quinta edición de Monte Sabores, fiesta gastronómica que se fue consolidando con el correr de los años, será presentada esta tarde en el primer piso del Bahía Blanca Plaza Shopping.
A partir de las 19.30, con la presencia del intendente municipal Hernán Arranz, entre otras autoridades municipales, tendrá lugar la presentación como anticipo de lo que se vivirá durante Semana Santa -3, 4 y 5 de abril- en la ciudad balnearia.
Desde su inicio en 2022, Monte Sabores se convirtió en mucho más que una feria de comidas: es una celebración de la identidad culinaria regional, un punto de encuentro entre chefs, productores montehermoseños -y de la región-, y un momento para disfrutar de la ciudad más allá de la temporada de verano.
En la fiesta se podrán recorrer más de una veintena de puestos gastronómicos y más de 40 stands de productos regionales como chocolates, vinos, quesos, conservas y dulces, entre otros, además de inscribirse para alguna master class de cocina.
En cada edición se fueron superando las expectativas con un gran número de visitantes, quienes pudieron apreciar clases magistrales a cargo de renombrados cocineros, estaciones temáticas y un completo mercado de productos regionales.
Cada año -coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa- la feria viene sumado atractivos, comoe el patio gastronómico con decenas de puestos, invitaciones a chefs de renombre nacional, actividades para niños, charlas con productores y espectáculos musicales para disfrutar al aire libre en la Plaza Parque General San Martín.
Para este 2026, la propuesta incluye a reconocidos cocineros como Martiniano Molina -el 3 de abril-; Felicitas Pizarro (el 4) y Mauricio Asta (el 5), además de amplias propuestas de productores regionales, espacios de cocina en vivo y entretenimiento musical.
Para disfrutar, sin dudas, de una celebración de la cocina, los productos locales y la cultura gastronómica que cada año convoca a vecinos y miles de visitantes.