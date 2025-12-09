El “Galileo” del bahiense Nilo Navas retoma su ruta hacia la Isla de los Estados

El velero Galileo, afectado a la Fundación Malvinas Argentinas y perteneciente al bahiense Nilo Navas, sobreviviente del crucero ARA General Belgrano, volverá a zarpar en enero de 2026 desde el puerto de Ushuaia con destino a la Isla de los Estados. La embarcación estará al mando del capitán Jorge Patoco y navegará en conjunto con el velero argentino Pampa Mía, conducido por el capitán Andrés Antonini.

La travesía forma parte de una expedición arqueológica integrada por un equipo de científicos dedicados a actividades específicas en la zona. El itinerario elegido replica la ruta que realizó la goleta Espora, comandada por el capitán Luis Piedrabuena, que naufragó el 10 de marzo de 1873 en la bahía Franklin, en el extremo sur de la isla.

El regreso a Ushuaia está previsto para fines de enero.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante el mes de febrero, ambas embarcaciones emprenderán una segunda etapa con una nueva tripulación. Desde Ushuaia pondrán rumbo a las Islas Malvinas, donde permanecerán una semana para recorrer distintos puntos históricos vinculados a la Gesta de 1982.

Cumplidas esas actividades, el Galileo iniciará el trayecto final hacia el continente. La ruta incluirá Bahía Blanca, Mar del Plata y, finalmente, el Puerto de Buenos Aires, donde la embarcación permanecerá amarrada durante todo 2026 para realizar tareas de mantenimiento general.