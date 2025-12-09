Rosell: "No hay que relajarse porque el Federal es un torneo muy difícil"

El domingo, Liniers dio un paso gigante para meterse entre los ocho mejores de la Región Pampeana Sur del torneo Federal Amateur. El chivo se impuso como visitante ante Huracán Ciclista de Gonzales Chaves por 2 a 1 y dejó el camino allanado para el domingo --a las 17-- en la revancha. Su DT Hernán Rosell se refirió al éxito puertas afuera, pero sin dejar de analizar lo que pasó el sábado en la Liga del Sur.

"La ventaja es buena, pero no hay que relajarse porque el Federal es un torneo muy difícil. Si pasamos ya nos metemos en cuartos de final, que no es poco cosa", sostuvo Hernán Rosell en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"Hoy estamos muy bien. Por eso todavía tenemos bronca por lo que pasó el sábado (por la derrota ante Huracán por penales en la final extra del certamen Clausura), ya que íbamos a llegar muy bien a la final. Ahora, tenemos que seguir el Federal y, a diferencia de lo que piensan mucho, jugar tantos partidos seguidos nos hizo bien", agregó.

"Mejoramos mucho el funcionamiento, también mejoramos defensivamente y nos convirtieron muy poco en los últimos partidos. Y me deja muy tranquilo que vamos por el buen camino", amplió entre otros temas.

