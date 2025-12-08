Pancho Jasen será el entrenador principal de Leandro N. Alem

Hernán Jasen asumirá el rol de entrenador principal de Leandro N. Alem en el plantel de primera división que afrontará la temporada 2026 del torneo superior de la Asociación Bahiense de Básquetbol.

"Pancho" reemplazará en el cargo a Franco Maceratesi, quien se había desvinculado días atrás.

Surgido de la cantera del verdirroja, Jasen hará su debut al frente del equipo de Primera, tras haber trabajado con el básquet formativo desde lo individual y en las categorías juveniles del club

Además de este nuevo rol, Pancho también estará a cargo de la coordinación de toda la disciplina en la institución.

La bienvenida

Pancho Jasen liderará el proyecto deportivo del club Alem.



Nos complace contar que Hernán Jasen se convirtió en el nuevo entrenador verdirrojo para la temporada 2026 en el Torneo de Primera División. Tambien estará a cargo de la coordinación general del básquet dentro del club.



Pancho es un icono del club y embajador a su vez, tras su inmensa carrera como jugador del seleccionado argentino durante 13 años participando en torneos internacionales (Mundial, Juegos Olímpicos, Sudamericanos, Americup), además de su gran paso por el Estudiantes de Madrid, tanto como jugador como luego en su faceta de Director Deportivo.



Hernán es sinónimo de Alem, su legado es inmenso, coordinador deportivo del año dorado del club en categorías menores donde se obtuvieron los campeonatos de u15, u17 y u19 de la ABB. Tras su regreso de España donde ejerció de Director deportivo de Estudiantes de Madrid, asumió como entrenador en la categoría U19 del club.



Ahora tomará las riendas del equipo de Primera División con toda su experiencia y conocimientos a cuestas sobre la naranja. Un verdadero lujo, y con la idea de seguir impulsando el básquet verdirrojo tanto en formativas desde su coordinación así como en la máxima categoría con su presencia.