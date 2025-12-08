Fútbol femenino: Sporting zafó del primer examen y va por el aprobado en el torneo de ascenso

Las chicas de Sporting aprobaron el primer examen al ganar el partido que forzaba una segunda definición por la permanencia en el fútbol femenino de la Liga del Sur.

El rojinegro se impuso por 2 a 1 ante Petroquímicos y mantiene viva la ilusión de ser el segundo equipo en avanzar a la máxima divisional, detrás de la Asociación Empleados de Comercio.

Denisse Ayón y Sofía Mattos marcaron los goles del rojinegro en el estadio Manuel Manzano del club Libertad. Cintia Saavedra, había anotado el empate transitorio.

Petroquímicos, que juega la promoción para permanecer en la A, está obligado a ganar en la final que tendrá lugar en Tiro Federal (Onofre Pirrone) o San Francisco (Gustavo Novoa).