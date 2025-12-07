Alumnos bahienses avanzan en un concurso con un prototipo innovador para el dique

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Con un proyecto que apunta a resolver una de las problemáticas históricas de Bahía Blanca, tres alumnos del colegio La Piedad clasificaron a la final del concurso Logo!, que la empresa multinacional Siemens organiza desde hace 24 años para promover soluciones automatizadas e innovadoras.

Se trata de Enzo y Emmy Barbiero y Fernando Descosido, estudiantes de sexto año de la tecnicatura Electromecánica, quienes desarrollaron —con la tutoría de la profesora Mailén Baridón— un sistema sustentable llamado “Ecopato”, diseñado para reducir la presencia de algas en el dique que abastece de agua potable a la ciudad.

Los chicos ya se adjudicaron la fase regional y ahora competirán entre los cuatro mejores proyectos del país, entre los más de 100 de distintos establecimientos educativos técnicos que iniciaron la competencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El país se divide en cuatro zonas, y el mejor proyecto de cada una de ellas compite por el premio nacional”, explicó Patricia Fioritti, directora del colegio.

La etapa decisiva —que incluye un video explicativo y una defensa de la propuesta— se definirá la próxima semana.

La idea: una solución para un problema local

Como todos los años, el concurso plantea una consigna. En esta edición, el eje fue la gestión inteligente de los recursos.

“En base a ello y empleando Logo!, que es un módulo lógico que se utiliza para automatizar tareas pequeñas e independientes y que los alumnos aprenden a usar en una de las materias, tenían que pensar algún proyecto, que podía ser en torno a la escuela o a una problemática de la ciudad”, explicó la docente Mailén Baridón.

Los tres estudiantes optaron por lo segundo y se enfocaron en el crecimiento desmedido de algas en el dique Paso de las Piedras.

“Con el cambio climático, el calor, el sol y demás, las algas crecen desmedidamente en el dique. Y entre las muchas soluciones que aparecieron, descartaron las de utilizar químicos o sustancias que modifiquen el agua que después la población beberá”, agregó la profesora.

El “Ecopato”: simple, innovador y ecológico

La propuesta terminó siendo tan sencilla como original: un dispositivo flotante que usa ultrasonido para impedir que las algas capten luz solar en la superficie.

“Al principio pensamos en algo industrial, básicamente haciendo pasar estas algas por procesos químicos que eran bastante complejos, pero nos dimos cuenta de que empleando sistemas móviles era mucho más simple y se podía lograr una automatización muy sencilla”, contó Fernando Descosido.

Así nació el prototipo.

“Confeccionamos, usando Logo!, un prototipo con ultrasonido, que evita que las algas capten luz solar en la superficie ya que quedan bloqueadas en el fondo del lago. De esa manera, se evita su crecimiento desmedido”, detalló.

Luego vino la decisión que le dio identidad al proyecto: el diseño final adoptó la forma de un pato de plástico, equipado con energía solar.

“Buscamos cuatro cosas: un diseño que sea amigable a la vista con el lugar, que no contamine, que tenga la mayor sustentabilidad posible y que sea de bajo costo”, puntualizó Fernando.

“La verdad que nos gustó mucho el diseño final, porque se asemeja a un pato cualquiera que está en el dique y no es disruptivo con el lugar”, añadió.

Los estudiantes también trabajan en un estudio de escalabilidad para determinar cuántos módulos serían necesarios: estiman que cada “pato” cubre un radio de 20 metros.

Costos, amortización y horas de trabajo

“Puntualmente, por módulo, no es tanta inversión, pero lo que se busca es hacer un sistema a escala bastante grande, ya que hay una zona efectiva del dique que es donde se sitúa la mayor presencia de algas. Esa sería la zona donde deberían estar trabajando varios módulos en forma simultánea”, explicó Descosido.

Los alumnos continúan realizando cálculos de costos y amortización.

“El apoyo de los docentes fue constante, hasta fuera de hora, desde su casa, ayudándonos en cualquier momento, ante cualquier pregunta. No podemos olvidar el apoyo de los profesores Pablo Vogel, Víctor Tohme y Cristian Aman en el desarrollo de este proyecto”, destacó.

El desarrollo total demandó cerca de tres meses, con muchas horas fuera del horario escolar.

“Una vez que encontramos la idea, todo se hizo bastante ágil. Lo más tedioso fueron los cálculos. Por eso, con haber ganado la etapa regional ya estamos muy conformes porque competimos contra escuelas muy preparadas, pero ahora queremos un poco más”, sostuvo Fernando.

La directora Patricia Fioritti remarcó el valor de este tipo de competencias para la formación técnica.

“Es muy buena su gestión en este tipo de proyectos y lo que aportan a la escuela, porque todos los años en algún puesto siempre estamos y eso nos permite recibir mucho equipamiento para que los chicos trabajen durante el año. Los premios suelen ser equipos muy costosos, que están fuera del alcance de la escuela”.

De qué se trata el Concurso Logo!

Desde 2001, Siemens y su Fundación premian soluciones innovadoras y sustentables creadas por estudiantes de Escuelas Técnicas de todo el país. Los proyectos deben resolver problemáticas locales mediante automatización y tener como “cerebro” al relé lógico programable LOGO! Siemens.

El concurso incluye capacitaciones para docentes y fomenta el trabajo en equipo, la investigación y la aplicación práctica de los conocimientos.

La Piedad ya ganó el certamen nacional en 2016, y otras escuelas técnicas bahienses también obtuvieron el primer lugar: la Escuela Técnica Nº2 “César Cipolletti” lo hizo en 2017 y 2022; y la Escuela Técnica Nº1 “Almirante Brown” en 2021.