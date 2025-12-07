Bahía Blanca | Domingo, 07 de diciembre

“Cada vez más gente tiene esperanza”: Luis Caputo se refirió a la llegada de los F-16

El ministro de Economía enfatizó con que la gente “ya no se come el relato comunista”.

Foto: NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina, y sostuvo que “cada vez más gente tiene esperanza”.

El ministro hizo mención a un posteo del aún ministro de Defensa y diputado electo Luis Petri, en donde se muestra un grupo de personas reunidas en el Obelisco y emocionadas por el acto de presentación que hicieron los aviones de combates en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los F-16 volaron y el país se detuvo a mirarlos. Emoción real y compartida. Javier Milei lo hizo posible. Así se siente una Argentina que vuelve a creer y quiere ser grande”, manifestó Petri en sus redes.

En base a ese tuit, Caputo enfatizó en la emoción de la gente y con el fin del “relato comunista”.

“Emociona. Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista que hundió al país por décadas”, señaló el funcionario.

El sábado, los seis F-16 efectuaron una pasada sobre la Ciudad de Buenos Aires para presentarse formalmente, y luego retornaron a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial de recepción de las aeronaves. (con información de NA)

