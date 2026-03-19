Macri: “El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"

El expresidente Mauricio Macri aseguró que no coinciden en todo con el gobierno del presidente Javier Milei, pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver” y agregó que el PRO "no nació sólo para ganar una elección”.

Según Macri, los miembros del PRO se enorgullecen de que seis de todos los miembros del Gabinete del Gobierno Nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión: “No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, agregó.

“Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que pueden dejar de empeorar y para eso hoy está el PRO”, manifestó.

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Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó al actual presidente Javier Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y desde su espacio lo apoyaron “y se lo pidieron”.

El encuentro reunió a unos 500 militantes, diputados y senadores, legisladores provinciales, para deliberar sobre el futuro del partido, además de contar con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

El mandatario porteño sostuvo que el país se encuentra “en un momento bisagra” y, desde su espacio, trabajarán para que Argentina “salga adelante" y “no vuelva más atrás”: “El PRO nació para transformar, no para mirar la realidad desde la tribuna”, agregó.

“Nuestro espacio no administra la inercia: da discusiones difíciles y transforma. Tenemos experiencia, equipos y un método que funciona. “Sin el PRO no existiría la Ciudad que hoy empuja al país y marca el rumbo”, aseguró el jefe de Gobierno porteño.

Tambíén estuvo presente la exdiputada nacional y referente del PRO, María Eugenia Vidal, quien aseguró que en el 2027 “van a volver a ser protagonistas". Asimismo, manifestó que desde la fuerza deben pensar y proyectar las bases “de este mundo nuevo que se está reconfigurando” y ”traérselo" a los ciudadanos argentinos.

“Tenemos que hacerlo desde el Estado. Apoyar lo que está bien, dejar de discutir lo viejo, dejar atrás las discusiones que otros países dejaron atrás, apoyar lo que está bien y plantear el futuro. Desde el PRO, tenemos que salir contagiar a la gente que está afuera. Salir a la calle convencidos de que defendemos el mejor proyecto y volver entusiasmar a otros", afirmó.

Otro de los oradores fue Cristian Ritondo, actual diputado nacional y presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados,una de las figuras centrales del partido, dado que también es el residente del espacio en la provincia de Buenos Aires. A pesar de su acercamiento público, sobre todo en las últimas elecciones bonaerenses, hacia La Libertad Avanza (LLA) sostuvo hoy que “ninguna reforma” que impulsó el Gobierno Nacional “podría haber sido posible sin la ayuda del PRO”. (NA)