Donayevich: "Sabía que en algún momento iba a volver, pero no me lo esperaba tan pronto"

Sansinena se movió rápido y apeló a alguien de la casa para conducir al equipo en el 2026. Leandro Donayevich será la cabeza visible de un cuerpo técnico con mucho sentido de pertenencia para la temporada que se avecina en el Promocional.

“Es algo lindo. Sabía que en algún momento iba a volver, pero no me lo esperaba tan pronto. Regresar a nuestra casa, que nos llamen, que nos digan que les gustó nuestro trabajo en Dublin, nos pone contentos”, sostuvo el flamante orientador albirrojo en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

