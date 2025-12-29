Causa AFA: allanan la casa de la mamá del financista ligado a Tapia por la presunta compra de US$1400 millones
El procedimiento lo dispuso la jueza federal María Servini. Buscan celulares y documentación vinculada al presunto fraude en la adquisición de divisas.
Allanan la casa de la mamá del financista, Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ligado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, por la presunta compra irregular de US$1400 millones durante el kirchnerismo. El procedimiento es en Banfield y lo dispuso la jueza federal María Servini, en un allanamiento en el que buscan celulares y documentación vinculada a las maniobras investigadas.
El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto.
En paralelo a este expediente la Justicia allana el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares. Estos procedimientos los ordenó el juez federal, Sebastián Casanello, en búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.
Cabe recordar que esta mañana Servini también había ordenado un operativo en la financiera Pullman, con sede en San Martín 171 de nuestra ciudad. Por el momento, lo único que informaron fuentes de la investigación es que la causa que motivó la medida procesal no estaría radicada en nuestro medio sino que sería de la Ciudad de Buenos Aires.
Las causas federales en las que se investiga a Sur Finanzas
- La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, investiga a Sur Finanzas en una causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra del dólar oficial en medio del cepo cambiario, y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del financista y de 14 sociedades vinculadas.
- De acuerdo con fuentes judiciales, la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para evadir el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.
- La investigación empezó por movimientos presuntamente incompatibles con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la última década logró una creciente presencia en el circuito financiero paralelo y en el mundo del fútbol.
- Causa PROCELAC – penal Económico (lavado): investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones vinculadas con el fútbol argentino.
- Denuncia de la DGI – fiscalía federal de Quilmes: se centra en presunta evasión y lavado. Allí se investigan movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas, que la DGI identificó como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Según el organismo esas firmas movieron $72.000 millones y un grupo de monotributistas sin capacidad económica realizó operaciones incompatibles con su categoría fiscal. (TN)