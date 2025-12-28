Un espacio que invita a sentarse sin prisa y sin miedo

El banco azul -ubicado a la vera del camino que conduce al balneario Arroyo Pareja y Puerto Rosales- se generó a partir de un proyecto creado en el 2024, merced al compromiso, la sensibilidad y la creatividad de los estudiantes de sexto año, de la modalidad Artes Visuales, de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1.

Los alumnos optaron por dejar una huella que trascienda lo artístico, un mensaje profundo sobre la importancia de la salud mental.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Este banco no es solo un objeto. Es un símbolo, un recordatorio de que todos necesitamos un espacio para frenar, respirar y pedir ayuda, si hace falta. Representa la empatía, la solidaridad y la comprensión”, dijo la directora de la institución educativa, Graciela Acosta Dallavilla.

La docente agregó que “retomar este proyecto en el 2025 fue un acto de continuidad y de cuidado colectivo. Significa reconocer que la salud mental es parte esencial de la vida y que cada gesto, por pequeño que parezca, puede cambiar el día de alguien”.

Luego, agradeció a los alumnos que se comprometieron en este trabajo “por pensar en otros y por dejar este legado. Y felicitamos también a quienes hoy lo vuelven a poner en valor, sosteniendo su sentido. Valoro el acompañamiento del Municipio, a Puerto Rosales y a todos los que hacen posible que la escuela no se limite a las aulas, abriendo las puertas a la sociedad”.

Por su parte, la docente Virginia Bilotti sostuvo que el banco azul es una intervención artística que invita a reconocer que en tiempos de sobre exigencia y desafíos constantes, “las personas necesitamos reconectar con aquello que nos sostiene: el bienestar, la tranquilidad y también la compañía”.

“Buscamos promover la empatía, la escucha y la sensibilidad hacia quienes puedan atravesar momentos difíciles. Destaco a los estudiantes y docentes que participaron en la investigación, el diseño y la realización de esta propuesta, así como a las instituciones que acompañaron su implementación”.

“Invito a todos a apropiarse de este banco y reconocer en él, un recordatorio que el bienestar emocional es un derecho y una responsabilidad compartida. Esperamos inaugurar muchos bancos más”, dijo Bilotti.

"No estamos solos"

En tanto el joven Pablo Ortega mencionó que “no se trata solo de inaugurar un banco, sino inaugurar una intención hecha por estudiantes para la comunidad, pensada desde nuestras propias vivencias, de lo que sentimos y también de lo vemos sentir a otros”.

“Este banco azul nace de una idea sencilla pero profunda. A veces, lo que más necesitamos es saber que hay un lugar donde no estamos solos, un lugar que recuerda que las emociones, todas, tienen derecho a existir. Lo que cada persona atraviesa, aunque no siempre se vea, merece ser escuchado y respetado”, dijo el alumno.

Y siguió: “Quisimos crear un espacio que abrace, que invite a sentarse sin prisa, pero también sin miedo. Un espacio que diga, sin palabras, acá podes estar como sos. Pensamos en quienes ríen, lloran y en quienes no saben cómo nombrar lo que les pasa. Pensamos en la fuerza que tiene sentirse acompañado, aún cuando nadie dice nada”.

“El banco azul es una señal de que la comunidad puede ser más amable, consciente y atenta. Una señal de que cuando el arte se une con la sensibilidad, algo se transforma: no solo el espacio, sino también las personas que pasan por el lugar”.

“Gracias a quienes nos apoyaron y confiaron en esta idea, y además nos permitieron hacerla realidad. Gracias por demostrar que las voces jóvenes no solamente son escuchadas, sino también valoradas. Ojalá este banco se convierta en un lugar donde cada quien pueda encontrar un pequeño refugio, un recordatorio de que sentir nunca está mal y que acompañarnos siempre es posible”, indicó el estudiante.

Mientras, el intendente Rodrigo Aristimuño recordó que hace un tiempo, mediante el equipo del puerto, instalaron en ese mismo sendero, el banco rojo, que tiene una simbología muy particular para que la comunidad lo observe y lo piense. Luego, se pensó en ese mismo lugar para el banco azul “que está allí gracias los chicos que lo crearon y considero que la comunidad debe comprender la lógica que tiene. A veces, como padres, pensamos que somos los dueños de la razón y ahí vienen nuestros hijos, adolescentes, 'y nos dan vuelta'. Por eso, pienso que hay que escucharlos y después materializar algunas cosas. Que no solamente quede en la escucha”.

“Cuando hay quienes nos quieren hacer creer que los pibes están en cualquiera, en realidad no es así. Ellos están pensando en el otro, en cómo mejorar la escuela, los clubes, las instituciones y cómo generar espacios de conciencia y debate. Por eso, solo tengo palabras de agradecimiento porque el disparar para que esto sea realidad es toda de los jóvenes”, manifestó el jefe comunal.