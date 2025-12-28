Mario Montoto: "Bahía Blanca siempre fue una referencia muy importante en nuestro país"

El presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, Mario Montoto visitó este viernes Bahía Blanca, se reunió con el intendente Federico Susbielles y en diálogo con La Nueva. destacó el potencial del puerto, la industria y la cultura bahiense como puentes clave para el desarrollo de la ciudad, así como su rol destacado en el comercio bilateral con el país de Medio Oriente.

Montoto, quien posee una gran trayectoria en materia de tecnología, defensa y seguridad, mantuvo un encuentro institucional con el jefe comunal en el que analizaron las capacidades productivas de la región. Durante su visita, Montoto no ahorró elogios para la ciudad, a la que definió como un faro cultural y económico para el sur argentino.

“Bahía Blanca siempre fue una referencia de una región muy importante en nuestro país, como capital de una cultura muy particular que nace aquí y se extiende hacia el sur”, señaló.

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El dirigente destacó la singular amalgama que existe en nuestro distrito: “Combina la presencia de las fuerzas armadas con su puerto y con universidades muy pujantes. Esto la convierte en una referencia no sólo para el comercio, sino para la cultura en general”.

Montoto se mostró impactado por el estado de la localidad tras el temporal sufrido meses atrás: “A pesar de la tragedia y el castigo de la naturaleza, encontré la ciudad muy linda, limpia y ordenada. Fue un honor que el intendente me recibiera; tuvimos una conversación sumamente interesante sobre diversos temas de interés común”.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la actualización sobre la capacidad operativa del Puerto de Bahía Blanca. Según el presidente de la Cámara, la complementariedad entre las economías de Argentina e Israel encuentra en los puertos un eslabón fundamental.

“Disponer de un puerto y combinar actividades que van desde la petroquímica hasta la explotación agropecuaria hace que ésta sea una zona de interés particular para nuestros socios, quienes impulsan el comercio bilateral”, explicó.

Montoto subrayó que la relación entre ambos países atraviesa un "extraordinario momento", potenciado por la sintonía política de la administración de Javier Milei con el gobierno israelí en un momento histórico tan especial. En ese contexto, adelantó un cambio de paradigma para el próximo año: la concreción de un vuelo directo de la compañía El Al entre Buenos Aires y Tel Aviv.

“Será un antes y un después. Hoy vivir en Israel —donde residen unos 100.000 argentinos— implica escalas largas en Europa. Este vuelo no sólo facilitará el vínculo cultural, sino que las bodegas del avión ayudarán a incrementar y facilitar la logística comercial que hoy necesitan nuestras dos naciones”, afirmó.

La visita también tuvo un fuerte componente cultural y tecnológico. Montoto obsequió al intendente ejemplares de la editorial DEF, incluyendo libros sobre inteligencia artificial y las Islas Malvinas.

En este sentido, destacó el interés de Bahía Blanca por posicionarse como un polo tecnológico: “Sé que la ciudad tiene el gran desafío de poner el foco en el desarrollo de la Inteligencia Artificial”, dijo, en alusión a las recientes jornadas llevadas adelante por la Unión Industrial Bahía Blanca.

Finalmente, recordó el vínculo afectivo que lo une a la ciudad a través de socios bahienses de la Cámara, quienes fueron "embajadores" durante las inundaciones, motivando acciones de colaboración y donación para la reconstrucción de espacios locales.

En su recorrida por Bahía, Montoto también se reunió con el titular del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos; y con autoridades de la Escuela Hebrea.