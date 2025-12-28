Bahía Blanca | Domingo, 28 de diciembre

Fútbol.

Con gol de Lautaro, Inter venció a Atalanta y sigue en lo más alto de la Serie A

El Toro llegó a 9 tantos y es el máximo artillero del torneo.

Foto: Inter

Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció esta tarde a Atalanta y sigue liderando la Serie A en la fecha 17.

El Toro anotó a los 65 minutos, en el triunfo por 1 a 0 como visitante.

Con este festejo, el bahiense llegó a las 9 conquistas y es el máximo artillero de la competencia.

Además, con este victoria el elenco capitaneado por Lautaro continúa como puntero con 36 puntos, a uno de Milan y a 2 de Nápoli.

En lo sucesivo, Inter recibirá a Bologna el próximo domingo.

