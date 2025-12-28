Sierra de la Ventana recibe 2026 con una mega fiesta de Reyes Magos

Ya transitando la temporada estival 25/26, el distrito de Tornquist ha desplegado un más que interesante cronograma de actividades para los primeros días de 2026, que concluirán con la tradicional Fiesta de los Reyes Magos en Sierra de la Ventana e incluirá, entre otras cosas, la presentación de la agrupación Los Tipitos.

Las lluvias de todo el año han vuelto a dar un panorama inigualable a la Comarca Serrana, donde más allá del peligro latente -propio de esta época de calores intensos- de siniestros rurales o forestales, los espejos y los cursos de agua se encuentran nuevamente rebosantes, como hacía algunos veranos que no ocurría.

En este marco, la 62ª Fiesta Provincial de los Reyes Magos contará con una agenda que dará comienzo el próximo viernes 2 de enero, con la presentación de Motor Colectivo, La Vino Tinto, Lula Solis y el dúo Paredes-Molina, mientras que el sábado 3 será el turno de Sacateca Percusión, Os Birretes, Bulldozer y Fondo Blanco.

Ya el domingo 4 comenzarán las emociones más fuertes, con la actuación de Operación Rosa Rosa y Los Eternos, mientras que el cierre, todo con entrada libre y gratuita, estará a cargo de Los Tipitos.

En tanto, el lunes 5 será el día más esperado por los chicos: como viene ocurriendo desde hace décadas se llevará a cabo la tradicional bajada de los Reyes Mago, a caballo y desde el Cerro del Amor. Los soberanos de Oriente se dirigirán al centro cultural serrano, donde entregarán juguetes y se sacarán fotos.

En el lugar también funcionará un patio de comidas y de juegos, y se realizará un pesebre viviente.

Al respecto, el titular del área de Turismo de Tornquist, Carlos Lamas, reconoció que "desde hace varias semanas estamos trabajando a pleno en la temporada, en conjunto entre el sector público y el privado".

"Largamos el fin de semana largo, con muchas actividades y eventos, entre las que estuvo la llegada del primer turista a todos los pueblos, además de feriantes y música. A esto se suma lo que será el mega evento de Reyes Magos, que en esta oportunidad será muy importante", manifestó

El funcionario señaló que el movimiento turístico ya se observó desde los primeros días de diciembre, sobre todo durante los fines de semana. "Vemos mucha gente recorriendo con tranquilidad la columna vertebebral de nuestro distrito, que es la ruta provincial 76, metiéndose en los pueblos", aseguró.

Además, remarcó que en los últimos tiempos "que están desembarcando inversiones muy importantes que auguran un futuro de trabajo para la región".

"Hoy estamos con muchas expectativas por toda la labor realizada a lo largo del semestre, sin deconocer la coyuntura que afecta a todo el sector. Vemos que hay buenos resultados, con emprendimientos que están arrancando y otros que ya están iniciadas, y esto demanda puestos de trabajo y capacitación de personal, ya que son necesarios recursos humanos que se encuentren a la altura", aseguró.

En cuanto a los valores que se están manejando para la temporada, reconoció que "el mercado nos está acomodando".

"Los precios se ajustan a las necesidades. Tenemos un contexto de dólar bajo, y eso nos obliga a ser creativos, a ajustar. Además, contamos con varios espacios que brindan muchos servicios y ahí está la diferencia. En la Comarca Serrana, los precios son razonables y competitivos respecto de otros sitios turísticos", finalizó.