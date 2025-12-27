El ex Olimpo, Julio Furch, decidió volver para el retiro donde todo nació: Deportivo Winifreda

El delantero Julio Furch, quien dejó su marca en Olimpo y acumula más de 150 goles entre el fútbol argentino, mexicano y brasileño, decidió volver a Deportivo Winifreda, el club de su infancia, antes de retirarse de la actividad.

El atacante de 36 años ya se encontraba entrenando con el equipo de La Pampa y representó “un gran esfuerzo” para su dirigencia, que lo considera “el punto de partida de un proyecto que busca revitalizar” al club.

Furch venía de jugar en Banfield, club al que llegó en mediados de este año y con el que tenía contrato por un año más, aunque decidió interrumpirlo. Disputó siete partidos y no pudo convertir goles.

Nacido en la localidad de 2.675 habitantes, según el censo nacional de 2022, el camino de Furch en Deportivo Winifreda comenzó a sus cinco años.

Jugó en categorías infantiles hasta 1999, cuando con 10 años pasó a Deportivo Mac Allister, hasta que volvió al conjunto winifredense cinco años después. Su debut en el primer equipo se dio en 2006, con 17 años.

Luego de pasar durante un breve período de tiempo por All Boys de Santa Rosa, disputando el torneo Argentino C, un miembro del cuerpo técnico acercó un video suyo entrenando a Olimpo, donde le ofrecieron una prueba y llevarlo a la pretemporada, haciéndole contrato en principios de 2009.

Su debut se dio a principios del año siguiente, en la Primera B Nacional, y se mantuvo hasta 2012, donde convirtió siete goles en 52 partidos.

Luego de un breve e infructuoso paso por San Lorenzo, Furch tuvo ciclos en Arsenal y Belgrano, donde pudo demostrar su capacidad goleadora y emigrar al fútbol mexicano, siendo adquirido por los Tiburones Rojos de Veracruz.

Allí disputó tres torneos, con 33 goles en 80 partidos, y dio el salto al Santos Laguna, club en el que más partidos disputó. Al club verdiblanco mexicano le dio los mejores años de su carrera, permaneciendo desde 2017 hasta 2020, y llegando a registrar un promedio de un gol cada menos de dos partidos, en la temporada 2018/19. Se fue con 69 goles en su haber, tras 163 partidos.

Su tercer club en México fue Atlas, en el que jugó hasta 2023, con 25 goles convertidos, hasta llegar al Santos. Le tocó ser parte del club en el año de su recordado descenso a la Serie B, aunque colaboró en la vuelta a Primera, con nueve tantos en el ascenso brasileño.

Su vuelta al país se dio a mediados de este año, con Banfield como el club que decidió repatriarlo. De todas formas, su rendimiento en el “Taladro” no fue destacado: participó en apenas siete partidos, jugando habitualmente los últimos minutos de cada uno, y no convirtió goles.

Terminada la temporada, Furch había tomado la decisión de retirarse, aunque hubo un llamado que lo hizo retractar. Su regreso al club de su infancia se concretó en las últimas horas, haciéndolo sentir “emocionado de volver a casa” y con intenciones de “devolverle” al club todo lo que le dio “cuando era chico”.

Deportivo Winifreda se encuentra en la Primera División de la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa, un certamen regional cuyos mejores clubes clasifican al Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino para entidades indirectamente afiliadas a AFA que nuclea, desde 2018, a los extintos Federal B y Federal C.