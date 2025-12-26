Se realizó una jornada de vacunación antirrábica en la Plaza Rivadavia

La Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca llevó a cabo este viernes una jornada de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos a partir de los tres meses de edad.

La actividad se desarrolló entre las 9 y las 12 horas en Plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal, con atención por orden de llegada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el área municipal destacaron la importancia de este tipo de acciones para prevenir la rabia y promover el cuidado de la salud pública y el bienestar animal.