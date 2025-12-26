Se realizó una jornada de vacunación antirrábica en la Plaza Rivadavia
La actividad convocó a vecinos que se acercaron con sus mascotas para aplicar de manera gratuita la dosis obligatoria y reforzar las acciones de prevención en salud pública.
La Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca llevó a cabo este viernes una jornada de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos a partir de los tres meses de edad.
La actividad se desarrolló entre las 9 y las 12 horas en Plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal, con atención por orden de llegada.
Desde el área municipal destacaron la importancia de este tipo de acciones para prevenir la rabia y promover el cuidado de la salud pública y el bienestar animal.