Delitos de lesa humanidad: dictaron 31 condenas por la Megacausa Zona V

Después de casi 4 años de juicio oral y más de 160 audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó hoy a 31 imputados por crímenes de lesa humanidad en el marco de la denominada Megacausa Zona V.

El debate comenzó en febrero de 2022 y no se suspendió pese a diversas restricciones derivadas de la pandemia Covid 19, eventos climáticos extraordinarios y reparaciones urgentes que hubo que realizar.

Se trata del cuarto juicio que se realiza respecto del Vº Cuerpo del Ejército de nuestra ciudad, luego de los juicios que se realizaron, ante otros jueces, en la causa "Bayón", "Stricker" y "González Chipont".

Los cargos, en perjuicio de más de 330 víctimas, incluyen gravísimos delitos, como homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, vejación, abuso sexual y allanamiento ilegal, entre otros.

De los 32 procesados que llegaron a juicio (14 fallecieron antes de iniciarse el juicio y 8 durante las audiencias), 13 ya tienen condena firme en juicios anteriores (varios con múltiples prisiones perpetuas), mientras que otros 15 fueron juzgados por primera vez.

Los condenados son Osvaldo Bernardino Páez (recibió prisión perpetua), Jorge Aníbal Masson (perpetua), Osvaldo Lucio Sierra (perpetua), Enrique José Del Pino (perpetua), Carlos Enrique Villanueva (perpetua) y Guillermo Julio González Chipont (perpetua), Mario Horacio Torres (20 años de prisión) y Jorge Horacio Rojas (3 años de prisión).

También figuran Norberto Eduardo Condal (perpetua), Jorge Horacio Granada (perpetua), Carlos Alberto Taffarel (perpetua), Víctor Raúl Aguirre (perpetua), Humberto Luis Fortunato Adalberti (18 años), Adalberto Osvaldo Bonini (18 años y medio), Bernardo Artemio Cabezón (perpetua), José Marcelino Casanovas (perpetua), Arsenio Lavayén (perpetua), Raúl Artemio Domínguez (perpetua) y Alejandro Lawless (12 años y medio).

La lista la completan Alberto Daniel Rey Pardellas (13 años de prisión), José Antonio Maidana (13 años), Ricardo Claudio Gandolfo (13 años), Raúl Esteban Andrés (13 años), Enrique Stel (12 años y medio), Eduardo Carlos Videla (13 años), Vicente Alfredo Flores (7 años), Martín Gutiérrrez Velasco (7 años), Claudio Alejandro Kussman (perpetua), Héctor Jorge Abelleira (7años), Roberto Carlos Brunello (16 años), Ernesto Ramón Etchart (8 años) y Carlos Alberto Ferreyra (absuelto).

Muchos de ellos, por su edad, cumplen pena bajo arresto domiciliario y otros fueron excarcelados. Al menos Brunello, Etchart y Condal sí están en la cárcel de Campo de Mayo.

En el juicio se escucharon, en total, las declaraciones de 189 personas, entre víctimas y testigos.

El tribunal fue integrado por los doctores Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Javier Aguerrido, quienes resolvieron de manera unánime.

Representaron a la acusación el fiscal Miguel Ángel Palazzani y los querellantes Mónica Fernández Avello, Anahí Junquera, Verónica Bogliano, Alejandra García y Sebastián Gabriel Metz, además de 13 defensores particulares y la defensa pública oficial, a cargo de los abogados gustavo Rodríguez y Cintia Bonavento.