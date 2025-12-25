Los saludos del arco político para esta Navidad

Esta Navidad diferentes referentes del arco político aprovecharon la festividad para dejar expresos sus mensajes y augurios para el año 2026 en redes sociales.

Sin embargo, sorprendió la ausencia de la publicación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada en el Hospital Otamendi luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.

El exmandatario Mauricio Macri no solo publicó un extenso posteo en el que lanzó un mensaje direccionado al presidente Javier Milei, al que evitó nombrar, sino que publicó en la previa a la Noche Buena una foto junto a su familia en la mesa decorada para la ocasión. “Feliz Nochebuena y feliz Navidad!”, publicó rodeado de su esposa, Juliana Awada, y las hijas de la pareja Antonia Macri y Valentina Barbier.

El libertario, esquivo a la festividad, luego de publicar un video en el que anticipó nuevas reformas, utilizó su cuenta de X para expresar: “Argentinos, Feliz Navidad...!!! VLLC!”.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también optó por expresar sus buenos deseos. “Que en esta Nochebuena donde nace Jesucristo, nuestros corazones se llenen del gozo y felicidad por el nacimiento del Rey de Reyes. Hoy recordamos a la Sagrada Familia en un pesebre, humilde y rodeado de animales dando inicio a la cristiandad”, pidió por el mismo canal.

Hizo lo propio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un simple mensaje: "¡Feliz Navidad! Dios bendiga a la República Argentina. Fin".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le deseó una felices fiestas a “las familias bonaerenses”, y pidió “no bajar los brazos”. “Después de un año difícil, les deseamos paz, solidaridad y lo mejor para lo que viene. Construyamos una provincia y una Argentina para todos. ¡A no bajar los brazos!”, afirmó desde sus redes sociales.

También aprovechó la ocasión el jefe de la bancada del PRO, el diputado Cristian Ritondo, quien destacó el momento para descansar. “Esta nochebuena es una gran oportunidad para hacer una pausa después de un año largo. A disfrutar, rodeados de nuestra familia y amigos, que al final del día son los que siempre están para bancarnos. Brindo por ellos, feliz navidad!!”, sostuvo.

Asimismo, Patricia Bullrich, esta vez en traje de jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores publicó un video en agradecimiento al acompañamiento de la sociedad y celebró su nueva responsabilidad al frente del Poder Legislativo. “Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina”, afirmó, y completó: “Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser. Lo mejor está por venir”.

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois también compartió un video en el que se ve como la militancia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Patria Grande organizó una cena de Navidad para personas en situación de calle frente al Congreso de la Nación. “Un año más. Una Navidad diferente”, expresó. (NA)