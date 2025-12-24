Militantes K se reunieron frente al sanatorio Otamendi: “Feliz navidad, compañera Cristina”

Cientos de militantes kirchneristas autoconvocados bajo la consigna “Cristina Libre” se hicieron presentes este miércoles en la puerta del Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Palermo, donde la ex presidenta se encuentra internada por un cuadro de apendicitis, y desplegaron una bandera gigante en la que le desean “Feliz Navidad” a la “compañera Cristina” Kirchner.

“Feliz Navidad compañera Cristina. Siempre vamos a estar”, es la frase completa que puede leerse en la inmensa bandera con tonos azules, celestes y blancos.

Durante la jornada, en la que participaron activamente militantes de La Cámpora, entre otras agrupaciones, se realizó una oración ecuménica y se habilitó un espacio con un árbol navideño para que quienes participaron pudieran dejarle cartas, mensajes y expresiones de afecto.

Es la primera Navidad que la dirigente celebra tras iniciar la condena de prisión domiciliaria que le dictó la Justicia.

La expresidenta fue intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada, y evoluciona favorablemente, aunque deberá permanecer internada un tiempo más por indicación médica.

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, se expresó públicamente para exigir “el fin de la persecución judicial” y “la libertad” a Cristina Kirchner, y pidió “por una Navidad sin presos políticos”.

“En esta Navidad, nuestros deseos son claros: Justicia, paz y trabajo. Este 24, exigimos el fin de la persecución judicial a Cristina y reclamamos su libertad”, manifestó en un posteo en su cuenta de la red social X.

"La consigna de una Argentina a la que pensábamos que nunca más íbamos a regresar hoy vuelve a tener plena vigencia: por una Navidad sin presos políticos”, agregó el exministro de Interior.

Para De Pedro, “no habrá una verdadera Democracia mientras la justicia se siga usando como un arma para perseguir a los líderes populares”.

“Sigamos apostando por la construcción de una sociedad más justa, con más empatía y solidaridad, las razones por las que militamos todos los días”, concluyó. (con información de NA)