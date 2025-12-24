Un almacenero abatió a tiros a los dos delincuentes que intentaron asaltarlo

Un almacenero de 48 años mató a tiros a los dos delincuentes que lo estaban asaltando en su comercio del barrio San José, en la ciudad de Mar del Plata, en un episodio ocurrido pasadas las 23 del martes.

Fuentes desde el lugar del hecho indicaron que el comerciante fue sorprendido por los dos asaltantes, que ingresaron armados en el mercado de nombre “El Mercadito”, ubicado en la intersección de las calles Quintana y 20 de Septiembre.

Tras ser amenazado de muerte, el almacenero fue golpeado en la cabeza pero alcanzó a tomar una pistola Bersa calibre .380 y efectuó cuatro disparos, hiriendo de gravedad a ambos.

Uno de los delincuentes escapó herido y cayó sin vida a pocos metros del comercio, sobre la calle Quintana, entre 20 de Septiembre y España. Junto a su cuerpo, agentes de la Comisaría 2ª de General Pueyrredón de la Policía Bonaerense hallaron una pistola Bersa TPR 9mm con cargador y una vaina trabada. Según el portal 0223, el arma era robada.

El segundo ladrón quedó tendido en el interior del local, donde fue asistido por personal del SAME provincia convocado al lugar del hecho, pero no sobrevivió: tenía heridas de bala en el pecho. Todo quedó filmado y el material ya está en manos de la Justicia.

La causa la investiga la fiscal Romina Díaz, a cargo de la UFI N°6 del departamento judicial de Mar del Plata, quien dispuso la obtención y análisis de registros fílmicos, el relevamiento de cámaras de la zona y la recolección de testimonios.

También se esperaba la identificación de los fallecidos y el resultado de las autopsias correspondientes, que se iban a realizar este miércoles por la tarde.

Asimismo, se le notificó al almacenero sobre la apertura de una investigación por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, aunque no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad.

El comerciante quedó bajo custodia policial en su domicilio, a raíz de una consigna preventiva ante posibles represalias. Producto de los culatazos sufrió un corte en el cuero cabelludo.

Los asaltantes habían llegado al lugar en una motocicleta Olmo 110 cc3 roja, patente 359GTR, que quedó incautada para peritajes.

Según el reporte oficial, el vehículo en el que se desplazaban los asaltantes no presentaba impedimento legal para circular.

Personal de la Policía Científica, junto con agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO) y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), realizó tareas de relevamiento de pruebas, levantamiento de huellas y análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

En tanto, las pericias balísticas sobre las armas y los cartuchos utilizados se fijaron para el 8 de enero próximo. (Fuente: Infobae).