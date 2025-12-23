Intentaron huir y fueron detenidos con drogas y un arma de fuego

El Comando de Patrullas de la ciudad informó que en la madrugada de este martes detuvieron a dos personas que tenían en su poder drogas y un arma de fuego, luego de evadir un control policial.

Las fuerzas de seguridad identificaron un Volkswagen Gol GL en la intersección de Angel Brunel y Esmeralda, con dos personas en su interior, al dar la orden de detención estos escaparon del lugar, por lo que tuvieron que ser interceptados en calle French y Santa María.

El conductor del vehículo fue identificado como Jesús Martín Sanhueque de 22 años de edad, quien estaba acompañado de un menor de 16 años. Este último llevaba consigo un morral de color negro que tenía en su interior un billete de $1000 con Marihuana y en un billete de $2000 con restos de cocaína, como así también un teléfono iPhone, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Dentro del vehículo había un revolver calibre 32 largo con siete balas en su recámara y 11 municiones intactas y dos percutadas dentro de una caja.

Se procedió al traslado de los aprehendidos y se secuestró el automóvil, revolver, municiones, y morral, que fueron trasladados a la Comisaría Primera.