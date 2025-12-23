Juicio contra YPF: guiño favorable a la petrolera desde la justicia de Nueva York

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspendió una orden anterior para investigar los activos de la petrolera YPF potenciales de ser embargados al Estado nacional. La sorpresiva medida la tomó en el marco del juicio por la violación del estatuto de la empresa al momento de la expropiación.

La novedad fue revelada por el especialista en mercado Sebastián Maril.“Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del Alter Ego (busca de activos para ser embargados)”, indicó Maril.

Dijo que la decisión se adoptó mientras apela la decisión de la misma jueza, que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar.

"Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente", explicó Maril. (NA)