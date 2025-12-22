Jorge Solá, de la CGT: "Postergar la reforma laboral es un gran triunfo de los trabajadores"

Jorge Solá, uno de los titulares de la CGT y el secretario general del sindicato del Seguro, aseguró que "postergar la reforma laboral es un gran triunfo de los trabajadores" y remarcó que "es necesario” que el Gobierno Nacional “escuche a todos los sectores”.

En declaraciones radiales, Sola indicó que es favorable que el Proyecto de Modernización Laboral se trate en febrero del próximo año porque debatirlo esto "entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello".

"Hubo un trabajo muy fuerte con gobernadores, senadores y senadoras para explicarle, desde la CGT, las consecuencias de la reforma laboral, que se la expresamos a (Patricia) Bullrich”, aseguró Solá.

Por otra parte, recordó que desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei dejaron de existir “más de 18.000 pymes” y planteó que, para abrir una pequeña o mediana empresa, “se te va el 40 % en impuestos provinciales, nacionales y tasas”: “Es ahí donde hay que buscar la diferencia”.

Asimismo, Solá se posicionó en contra del presidente al afirmar que “los trabajadores en negro tienen derechos, pero no los pueden ejercer” y subrayó que los cambios de reglas, que propone la reforma, entre un empleador y un trabajador “no van a generar empleo, sino que lo va a hacer un proyecto de inversión".

"Esta reforma tiene cosas que rozan la inconstitucionalidad y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra la pared de nuevo", concluyó el titular de la central obrera. (NA)