Casi tres de cada diez argentinos destinarán el aguinaldo al pago de deudas

Se atribuye al mayor nivel de endeudamiento de los hogares y a la presión creciente de los costos de servicios, alimentos y gastos cotidianos

La proporción de argentinos que utilizará el aguinaldo de diciembre para cancelar deudas registró un fuerte incremento respecto de 2024, según un relevamiento de la consultora Focus Market.

De acuerdo con el estudio, el 29 % de los consultados aplicará el sueldo anual complementario a ese fin, lo que representa 16 puntos porcentuales más que el año pasado, cuando lo hacía el 13 %.

Desde la consultora señalaron que se trata del "cambio más drástico" observado en el informe, y lo atribuyeron a un mayor nivel de endeudamiento familiar y a la presión de los costos vinculados a servicios, alimentos y gastos cotidianos.

Con este resultado, el pago de deudas pasó a ocupar el primer lugar entre los destinos del aguinaldo, cuando en 2024 se ubicaba en cuarto lugar.

La tendencia se alinea con encuestas realizadas a mediados de 2025, que mostraron que el 31 % de los argentinos destinó el aguinaldo de junio a gastos básicos, priorizando la cobertura de necesidades esenciales por sobre el consumo recreativo.

En ese contexto, desde Focus Market indicaron que, con salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo funciona como un complemento clave para el equilibrio financiero de los hogares, especialmente en la clase media, donde el 53 % recurrió a ahorros o deudas durante 2025.

El director de la consultora, Damián Di Pace, sostuvo que "el aguinaldo de diciembre de 2025 presenta una orientación más conservadora en comparación con 2024, con un mayor énfasis en la reducción de deudas y la cobertura de gastos esenciales", y advirtió que este comportamiento "podría reflejar una recuperación incompleta del poder adquisitivo de los hogares medios y bajos".

En contraposición, el informe registró una caída en los rubros vinculados a vacaciones e inversiones, que en conjunto disminuyeron 11 puntos porcentuales. El gasto en vacaciones bajó del 26 % al 19 %, mientras que la inversión en acciones descendió del 23 % al 19 %.

También se observó una reducción en la compra de dólares, que pasó del 16 % al 12 %, mientras que las billeteras digitales se mantuvieron estables en el 7 %. En tanto, el plazo fijo y el stockeo en supermercados perdieron participación, al descender del 3 % al 2 % y del 2 % al 1 %, respectivamente.

Según el estudio, esta evolución se vincula con tasas de interés proyectadas más bajas para 2026 y una inflación más moderada, que reducen el incentivo al ahorro tradicional y al acopio de bienes.

En la Argentina, 10.051.200 personas con empleo asalariado registrado se encuentran alcanzadas por el cobro del aguinaldo. De ese total, 6.204.300 corresponden al sector privado, 3.406.000 al sector público y 440.900 al régimen de casas particulares, según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). (NA)