Scioli cortó un convenio con el INDEC para medir números de turismo: quiere crear un índice propio

En medio de diferencias por la metodología utilizada para medir las estadísticas del sector, la secretaría de Turismo decidió dar de baja el convenio que mantenía hace más de 20 años con el INDEC. La decisión está vinculada con los resultados de la encuesta de turismo internacional que mide, entre otras cosas, cuánto dinero gastan los visitantes durante su estadía y la cantidad de visitantes que llegan a la Argentina.

Lo cierto es que la situación generó una fuerte disputa entre ambas áreas. Por un lado, en la cartera encabezada por Daniel Scioli creen que los números que elabora el INDEC están distorsionados, especialmente en los que tienen que ver con los dólares que gastan los extranjeros en la Argentina. A raíz de ellos, la intención de esa entidad es difundir un índice propio con datos del Banco Central, Migraciones y la Cámara Argentina de Turismo, que podría comenzar en enero.

El secretario de Turismo y Ambiente mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete y le comunicó que no iba a renovar ese acuerdo que estimaron en 600 millones de pesos anuales y se destinaba a financiar el informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI).

Por su parte, en el organismo que conduce Marco Lavagna no coinciden con esa perspectiva. Puertas adentro, una fuente oficial al tanto de la situación cuestionó: “A Scioli no le dan los números o está disconforme con la información”.

Más allá de los cruces, en el INDEC comunicaron que “dado que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual secretaría de Turismo y Ambiente, el INDEC informa que, a partir de enero de 2026, se producirán cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”.

“Las estadísticas de turismo internacional con base en el registro de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no tendrán modificaciones. En cambio, se reformulará la operación de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) para lo cual, consecuentemente, se reprogramará la difusión en el calendario anticipado", puntualizaron.

De todos modos, según lo que pudo saber este medio, Marco Lavagna quiere mantener la información sobre el sector y está impulsando una serie de acuerdos con las provincias para sostener la recolección de los datos. (con información de TN)