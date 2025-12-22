Milei participará del Foro de Davos por tercer año consecutivo

El presidente Javier Milei participará del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza, según confirmó la organización del reconocido evento.

El mandatario utilizó sus redes para anticipar que estará presente en la nueva edición del evento que nuclea a más de tres mil personalidades que se reunirán del 19 al 23 de enero de 2026 bajo el lema 'Un espíritu de diálogo'.

“Fenómeno barrial”, escribió en sus redes y citó la publicación del Foro que confirma su viaje a la a comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos.

Se trata de un evento internacional que el libertario utiliza para amplificar sus discursos y extender su ideología a nivel global.

En la edición pasada, Javier Milei lanzó desde Suiza duras críticas contra la ideología de genero y despertó el rechazo de la comunidad LGBT que se volcó a las calles. "En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, supo afirmar lo que dió lugar a manifestaciones en repudio.

Si bien el discurso que pronunciará en enero de 2026 esta aún por redactarse, en Casa Rosada anticipan que hará una defensa del liberalismo y profundizará sus cuestionamientos a la ideología woke.

Asimismo, se espera que haga público sus deseos de conformar una alianza de derecha con Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel), Donald Trump (Estados Unidos), pero también con José Antonio Kast, reciente electo en Chile; José Jeri en Perú; Rodrigo Paz en Bolivia, y Santiago Peña en Paraguay. (NA)