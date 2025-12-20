Casa del Veterano de Guerra de Malvinas: ¿estará lista para el 2 de abril?

La sede de La Falda y Cuyo, en una imagen de este jueves. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Aún a pequeños pasos, la sede del Centro del Veterano de Guerra de Malvinas (CVGM), ubicada en La Falda y Cuyo, continúa un lento tránsito de obra que, eventualmente, pone en duda su inauguración para el venidero jueves 2 de abril.

“La situación hoy está en pausa. Y es por razones atendibles en razón de los eventos que han ocurrido en la ciudad, primero con el temporal de viento (del 16 de diciembre de 2023) y luego con la inundación (7 de marzo último)”, dijo Guillermo De la Fuente, presidente del CVGM.

“De cierta manera, la obra ha quedado postergada por la necesidad de muchos vecinos de recomponer su vida. Incluso, los veteranos les manifestamos oportunamente al intendente (por Federico Susbielles) que había urgencias que atender y que podíamos esperar por eventuales gestiones”, sostuvo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De todos modos, De la Fuente —en diálogo con La Nueva.— aclaró: “La CVGM se realiza con aportes privados. El municipio, en este sentido, colabora con la cuestión logística, ya que no es una obra que esté en el presupuesto, sino que poder concretarla es solo voluntad de los ciudadanos y de las empresas bahienses. El intendente Susbielles, eso sí, ha comprometido su gestión; incluso, desde antes de ser elegido jefe comunal”.

—¿Qué avances se han logrado y qué resta para completar la obra?

—Lo que se ha avanzado, a pesar de las circunstancias de recuperación de la ciudad citadas, es en el cerramiento principal, que era uno de los más costosos. Esto incluye el frente y el contrafrente, que son vidriados. Lo que falta hacer es la instalación de algunas aberturas, la parte eléctrica y la colocación de los pisos, que ya fueron comprados.

Guillermo De la Fuente, presidente del CVGM.

—¿Qué porcentaje aproximado aún resta?

—Creo que debe estar faltando aproximadamente entre el 20 y el 25 % de obra.

—¿Estará lista para el 2 de abril?

—Más que una expectativa, es un deseo, porque los veteranos de guerra nos vamos yendo (sic) y nos gustaría que esté terminada. Si estuviera abierta, podríamos poner en marcha otro tipo de actividades.

—¿Cuáles por ejemplo?

—Cuestiones referidas a lo cultural, más allá de ser un sitio para discutir el tema Malvinas. También para que estén los veteranos encabezando esos debates y charlas. Por ejemplo, ahora estoy participando de un movimiento nuevo que se llama Mujeres de Malvinas.

La idea es de 1990 y la obra se inició en 2016.

“Se trata de un eje con sus miradas sobre Malvinas, aunque también van VGM y público en general. Acá participan viudas, hijas, esposas, compañeras, madres, hermanas y familiares de los caídos. Y la CVGM sería un espacio ideal para que se pueda hacer de forma institucional y de modo permanente”.

—Terminar esta obra sería cerrar una etapa que se inició en 1990…

—Tal cual. El proyecto de la Casa del Veterano de Guerra, o la Casa Malvinas, nació en 1990 cuando empezó la construcción de lo que, hoy, es el Centro de Gestión Cultural (en Zelarrayán y Cuyo).

“Ese espacio de memoria está actualmente en desuso debido a la inundación de marzo y necesita ser reacondicionado. En tal sentido, el municipio confirmó que empezará la reconstrucción en el mes de febrero venidero. Pero la Casa del Veterano de Guerra es diferente: es un lugar para otra impronta”.