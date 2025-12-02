El sueño de Costas y el “agua bendita" de Cambeses, tras la clasificación de Racing

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, aseguró que "el sueño de todos" es lograr el título en el Torneo Clausura, a la vez que dijo el equipo va a "dejar todo" frente a Boca en la semifinal del certamen, mientras que el arquero Facundo Cambeses relató la historia del "agua bendita" que bebió durante la tanda de penales.

"No teníamos que haber sufrido tanto, pero este es el fútbol y hoy no mereciamos llegar alargue, pero a veces para ganar hay que sufrir", manifestó Costas en la conferencia de prensa que brindó tras la victoria de Racing ante Tigre desde los doce pasos.

Al hablar acerca del encuentro ente Boca en La Bombonera, expresó: "Nosotros vamos a ir como vamos siempre, a dejar todo, que el hincha se quede tranquilo y ya sabe que estos chicos dejan todo. Nosotros fuimos a muchos lados de visitante y salimos a jugar de la misma manera, no cambiamos el esquema".

"Vamos con esa intensidad esas ganas esa pasión de querer llevar a Racing allá arriba y, como es el sueño de todos, poder ganar este campeonato", aseveró.

Cambeses en los penales

El arquero Facunco Cambeses atajó dos penales decisivos en la victoria de Racing por 4-2 desde los doce pasos ante Tigre y reveló la historia detrás del agua que bebió antes de tapar los dos remates.

"Era un agua que estaba ahí, no era mía ese agua,antes del primer penal tomo y atajo, entonces dije 'listo es agua bendita' y dio la casualidad que cuando tomé de vuelta atajé", reveló Cambeses.

Asimismo,añadió: "En el último penal fui a tomar de vuelta no había más y me quería morir quería que alguien le ponga un poquito de agua, pero gracias a Dios ganamos".