Hora de definiciones en torno al transporte público de pasajeros

Mientras los desequilibrios en las cuentas del transporte público ponen a las empresas al borde del jaque mate, en la Municipalidad el intendente Federico Susbielles espera contrarreloj que los técnicos del área de Transporte le acerquen algunas alternativas para restablecer —al menos en el mediano plazo— la ecuación entre egresos e ingresos de las compañías.

El primer paso será, inevitablemente, enviar al Concejo Deliberante un estudio de costos para fijar un aumento inmediato en la tarifa, que se encuentra congelada desde julio, es decir, hace seis meses. El segundo será, posiblemente, establecer un sistema de ajuste automático para el futuro que permita que el sistema recupere la sustentabilidad económica perdida.

El desajuste entre los ingresos de las compañías que operan el transporte en Bahía Blanca (y en todo el interior de la Provincia) lleva años y tiene múltiples desencadenantes: la caída del número de pasajeros transportados; la reducción y la inequidad entre el AMBA y el interior provincial en la distribución de los subsidios provenientes de los gobiernos nacional y provincial; y el atraso del valor del boleto, por razones económicas pero también políticas.

El 14 de octubre pasado —es decir, hace casi dos meses— los empresarios locales solicitaron una audiencia con el intendente mediante una nota en la que pusieron de manifiesto esta situación: “... al día de la fecha estamos trabajando con una tarifa definida en julio de 2025, con un estudio de costos atrasado…”.

Agregaron también que, desde esa última actualización tarifaria, se produjo “un estrepitoso aumento de costos, tales como un 9,72% en el precio del combustible y un incremento del 28,9% en la pauta salarial relativa a los viáticos”. A ese cuadro sumaron los perjuicios derivados de la inundación del 7 de marzo, la cual deterioró la red vial e incrementó exponencialmente las reparaciones del material rodante.

Mencionaron, además, una caída del 9% en la venta de pasajes respecto de 2024. El panorama se agravará este mes con el aumento de los costos salariales por el pago del aguinaldo, y de manera aún mayor durante los dos meses siguientes debido a la caída estacional de la demanda en enero y febrero de 2026. Para los empresarios, de no mediar una acción concreta, el escenario futuro es “la insolvencia”. A esto se suma la presión de los gremios. Un paro del transporte público está latente.

De hecho, para evitar una huelga o un lockout patronal, ayer el gobernador Axel Kicillof accedió a autorizar un aumento del 15% en la tarifa para las empresas que circulan en el AMBA pero no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas empresas vienen recibiendo dede marzo de este año un aumento del 2% más inflación. Finalmente, la audiencia entre Susbielles y los empresarios se concretó.

El intendente escuchó de primera mano el estado del sistema y, tras ello, solicitó opciones a sus técnicos, que por estas horas están llegando a su escritorio. De todas formas, Susbielles considera que cualquier solución basada únicamente en el valor del boleto será transitoria. Su idea es rediseñar el sistema y transformarlo en uno más eficiente y sustentable en el largo plazo. Pero eso quedará para más adelante.