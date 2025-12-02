¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera

En pleno revuelo por los rumores de una posible disolución del grupo, Lissa Vera salió a desmentir su supuesta salida de Bandana.

La cantante publicó un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que su continuidad "sigue en pie" y que todavía hay negociaciones abiertas de cara al proyecto Bandana 2026.

La turbulencia se desató en la previa del show por los 25 años de la banda. Lissa contó que estaba atravesando un cuadro de estrés y ataques de pánico, en parte por su involucramiento en la denuncia por violencia de género contra Lowrdez Fernández. Esa situación, sumada a las versiones de internas entre las integrantes, alimentó la versión de que estaba fuera del proyecto.

El primer golpe vino de la mano de Valeria Gastaldi, quien dijo que había "al menos tres con ganas" de continuar. Poco después, Virginia Da Cunha reforzó la idea y afirmó en una entrevista que Lissa había decidido correrse de la próxima presentación.

Pero la respuesta de Lissa no tardó en llegar. "No me bajé del proyecto, las negociaciones siguen en pie", escribió en un comunicado publicado el lunes por la tarde, desmintiendo públicamente a sus compañeras.

Virginia, por su parte, había asegurado que Lissa se había apartado "por ahora", aunque dejó la puerta abierta para un posible retorno: "Yo siempre espero que vuelva. Ojalá sea algo personal que pueda resolver y entender que merece disfrutar esto".

La propia Da Cunha también reconoció que la previa del reencuentro fue "inesperada y angustiante" debido a los conflictos internos. Aun así, sostuvo que su intención es sumar y que el proyecto va más allá de los nombres propios: "Tengo ganas de que estemos todas, y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en su derecho. Bandana nos trasciende".

La referencia apuntó directamente a Ivonne Guzmán, quien por ahora no será parte de los futuros planes del grupo. (NA)