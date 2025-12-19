Buscan a una adolescente de 16 años que se fue de su casa

Desde la comisaría Séptima solicitan colaboración para dar con el paradero de Tatiana Muñoz, quien falta de su hogar, en Lattanzio 460, desde los primeros minutos de hoy, tras discutir con su madre.

La joven, de 16 años, tiene tez blanca, cabellos castaños oscuros y ojos claros. Es delgada, de contextura mediana, mide aproximadamente 1.55 y pesa unos 60 kilos. Tiene un piercing en la nariz.

Por última vez fue vista con una campera de algodón bordó en su parte superior y gris en la inferior, una calza corta negra y zapatillas rosas. No se llevó dinero, ni DNI, ni tarjeta Sube y tampoco tiene celular.

Cualquier información al respecto podrá ser comunicada al 911 o al 4806713, de la comisaría Séptima.