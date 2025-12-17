Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

28.6°

28.6°

El país.

Incidentes en la marcha de jubilados: golpes y tironeos con la Policía

La Policía usó un camión hidrante para desalentar la movilización. Cómo sigue.

Foto: NA

 Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en la marcha que los jubilados llevan adelante todas las semanas en las inmediaciones del Congreso, mientras los diputados debatían el Presupuesto 2026.

Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

La Policía Federal está a cargo del operativo en Congreso, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad.

Noticia en desarrollo

