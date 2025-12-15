La CGT denunció un ataque a la sede central del sindicato del vidrio

El sindicato del vidrio y afines sufrió una entradera el domingo por la madrugada

La CGT denunció un ataque a la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por Cristian Jerónimo, alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo.

El secretario general fue víctima del supuesto hecho delictivo, ya que se encontraba dentro del local ubicado en el barrio porteño de La Boca (Avenida Garay 371). Desde la central gremial pidieron a la Justicia "que se investigue el hecho de forma urgente".

Se pudo constatar que los autores del delito ingresaron encapuchados por un edificio que se encuentra al lado del sindicato; también, rompieron las cámaras de seguridad y realizaron varios destrozados. "La oficina de Jerónimo fue destruida y arrasada", añadieron.

Cristian Jerónimo

La CGT considera que este hecho "se produjo en un contexto político" y es un "claro mensaje de intimidación" de extrema gravedad porque "excede un robo común" debido al accionar "profesional" de los delincuentes.

Por su parte, Jerónimo solicitó que la Justicia y los fiscales "investiguen a fondo lo sucedido, con total seriedad y hasta las últimas consecuencias". "Confiamos en que se esclarecerá lo ocurrido", agregó el gremialista.

Desde el Sindicato del Vidrio y de la propia CGT aseguran que este hecho "no puede ser analizado como un episodio aislado, sino como un mensaje", debido a que sucedió a tres días de la movilización convocada para el día 18 a Plaza de Mayo.

"El momento en que esto ocurre resulta totalmente sospechoso, sin embargo, no modifica en absoluto el rumbo del movimiento obrero, sino que, por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y todo el proyecto en defensa de los derechos de los trabajadores, frente a una reforma laboral impulsada sin convocatoria al diálogo por parte del Gobierno", concluyó. (NA)