Federal Amateur: Liniers va por el pasaje a los cuartos de final

Con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur, Liniers recibirá esta tarde a Huracán Ciclista de Gonzalez Chaves.

El cotejo revancha irá a las 17 en el estadio Doctor Alejandro Pérez y contará con el arbitraje del viedmense Agustín Linares.

En la ida, el chivo se impuso 2 a 1 con goles de Julián Monteverde y Lucas Der Meguerditchian. Octavio Retamoso había establecido la transitoria paridad.

Con el empate, el elenco de Hernán Rosell --quien no contará con el expulsado Enrique Narvay-- avanzará de fase.

En caso de perder por la mínima diferencia, se ejecutarán penales.

En la otra llave, Olimpo de Tres Arroyos recibirá a Atlético Ayacucho desde las 20.30. El visitante se impuso en la ida 1 a 0.

El bahiense Facundo Altuna será el encargado de impartir justicia