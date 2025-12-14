Nuestra región lidera y sostiene la matriz renovable nacional

Si bien las energías renovables ingresaron en una etapa de relativo decrecimiento a nivel nacional a partir de septiembre de 2024, probablemente asociada a una merma en las inversiones en el sector, la provincia de Buenos Aires se consolida como un actor fundamental para la producción energética del país.

Según el reciente informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), las fuentes renovables explicaron el 17,7% de la energía eléctrica generada a nivel nacional entre noviembre de 2024 y julio de 2025, una cifra que aún no alcanza el objetivo del 20% de la demanda establecido por la Ley 27.191 para 2025.

En este panorama, la energía eólica mantiene su hegemonía dentro de las tecnologías renovables, siendo responsable del 67% del total de energía a nivel nacional.

El motor eólico del país

En el mapa de la generación eólica, la provincia de Buenos Aires se destaca notablemente. De un total de 70 parques eólicos existentes en Argentina, Buenos Aires alberga 27, superando a Chubut (con 23 parques).

El peso productivo de estos parques es crucial: las provincias de Buenos Aires y Chubut produjeron, respectivamente, el 47% y el 29% del total de GWh de energía eólica en julio de 2025.

El aporte bonaerense es impulsado mayormente por la región del sudeste, que continúa siendo un actor fundamental en lo que respecta a energía eólica.

El rol del sudeste de la provincia de Buenos Aires es indispensable para la matriz energética nacional. De los 27 parques eólicos ubicados en toda la provincia, 18 se concentran en esta región.

Al cierre de julio de 2025, el último dato disponible, estos parques inyectaron 412,6 GWh de energía eléctrica al sistema. Este volumen resulta notable por varias razones:

--Aporte Nacional: Los GWh provenientes de la región explicaron el 27% del total de energía eólica a nivel nacional.

--Aporte Provincial: La producción del sudeste representó el 58% del total provincial.

--Recuperación Récord: La generación ha recuperado ritmo, encontrándose cerca de consolidar un nuevo récord de producción. El volumen de 412,6 GWh alcanzado en julio de 2025 se ubica muy cerca del techo histórico de producción de 416 GWh, registrado en agosto de 2023.

Este crecimiento es sostenido: desde el piso de generación alcanzado en mayo de 2024, la producción aumentó un 38% hasta julio de 2024, y tras un breve estancamiento, se registró un crecimiento del 29% hasta alcanzar los 412,6 GWh en julio de 2025. La salida de aquel piso coincidió con la puesta en marcha del parque eólico Pampa Energía VI, que hoy se consolida como el segundo parque de la región con mayor generación eólica.

Inversiones clave

Para que la recuperación y el liderazgo de la generación eólica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires sean sostenibles, resulta clave propiciar un contexto favorable para las inversiones.

Un ejemplo reciente de este impulso es el anuncio de la empresa AES Argentina de una inversión de u$s 150 millones destinada a ampliar su parque eólico Vientos Bonaerenses, ubicado entre Bahía Blanca y Tornquist.

Esta inversión estratégica permitirá incorporar 16 nuevos aerogeneradores, lo que adicionará 102,4 MWh al sistema eléctrico y duplicará la capacidad instalada del parque. Se estima que la construcción generará 400 empleos directos, beneficiando a la región.

Pese al retroceso observado en el sector de las renovables a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, y especialmente su región sudeste, continúa siendo la columna vertebral de la energía eólica en el país, aportando una cuota indispensable de GWh al sistema.

Resulta indispensable retornar al sendero de crecimiento de las inversiones de esta naturaleza para consolidar la transformación de la matriz energética.