Bahía se consolida como polo energético: Mega avanza con su ampliación

Compañía Mega está en etapa final del proyecto NTF (Nuevo Tren de Fraccionamiento) con una inversión estratégica de 250 millones de para expandir su planta y procesar más líquidos del gas natural de Vaca Muerta, aumentando la producción de etano, propano, butano y gasolina natural en un 50%, clave para las exportaciones argentinas y el desarrollo petroquímico.

La finalización de obra está prevista para principios de 2026.

Detalles clave

--Objetivo: Aumentar la capacidad de procesamiento de gas de la planta en un 50%, de unas 4.700 a más de 7.000 toneladas diarias de líquidos de gas natural (LGN).

--Inversión: Cerca de US$250 millones, con fondos también provenientes de la emisión de obligaciones negociables de la compañía.

--Impacto: Fortalecerá el rol de Bahía Blanca como hub exportador, incrementando el saldo exportable de Argentina de GLP y gasolina natural, y proveyendo materia prima (etano) a la industria petroquímica local (Dow).

--Cronograma: Las obras comenzaron en 2023, con montaje de equipos clave y se espera que esté operativo entre enero y febrero de 2026.

--Componentes: Incluye la instalación de una nueva columna debutanizadora otra Deetanizadora y la Depropanizadora y otros equipos de última generación.

La empresa

Compañía Mega es una empresa argentina que fracciona y agrega valor al gas natural, con socios como YPF, Petrobras y Dow.

La empresa tiene un rol central en la cadena de valor de Vaca Muerta, procesando LGN y dirigiéndolos al mercado interno y exportación.

En resumen, es un proyecto de infraestructura energética crucial para Argentina, impulsado por la expansión de Vaca Muerta y la necesidad de industrializar sus recursos, recordando que la empresa es la principal exportadora de GLP de Argentina, para lo cual cuenta con un muelle propio de 270 mts de longitud.

Si bien para los bahienses, lo visible es la planta de Galván, Compañía Mega tiene la Planta Separadora Loma La Lata – Neuquén, ubicada en el corazón de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta.

A esto le agregamos el gasoducto Tratayen permite captar parte del gas proveniente del yacimiento Fortín de Piedra y de los futuros desarrollos asociados a la formación Vaca Muerta.

El vínculo se completa con el Poliducto de 600 km de longitud, único ducto en Argentina que vincula Vaca Muerta con el puerto internacional de aguas profundas en Bahía Blanca. Un caño de 12 pulgadas de diámetro que en su trayecto une ambas plantas, atravesando 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Con esta ampliación de la que hemos hablado, Compañía Mega continuará agregando valor al producido de Vaca Muerta.