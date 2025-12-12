Salió bien la primera y ya está lista la segunda: ¡Sumate a la colonia de verano del club Libertad!

Que Libertad viene trabajando bien en las distintas disciplinas que hoy ocupan un espacio en la sede y en el predio del club, no es ninguna novedad. Y por eso no para en el verano. No, no para, y está todo organizado para el lanzamiento oficial de la segunda edición de la “Colonia de Verano”.

Será en el predio de URGARA, comienza este lunes 15, se extenderá hasta el 28 de febrero del año próximo, y es para niñas y niños de 4 a 12 años.

Las inscripciones ya están abiertas y los valores que se pueden cerrar son: medio mes (93.500 pesos para el público en general y 74.800 para el socio del club), un mes (170.000 y 136.000), dos meses (323.000 y 258.400) y dos meses y medio (425.000 y 340.000)

En la “Promo” hermanos, el segundo paga el 50% del valor de la cuota total.

El precio incluye traslado en micro ida y vuelta y el horario de la Colonia será de 8 a 13.

Para que los chicos “vivan un verano lleno de juegos, aprendizajes y diversión”, el contacto que deja la dirigencia del milrayita de Villa Rosas es 291-5273853 (para información, consultas por medios de pago e inscripciones).