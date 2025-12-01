Argentina resolvió muy fácil ante un debilitado equipo cubano: 105 a 49

Argentina le dio una verdadera paliza a un diezmado equipo cubano, por 105 a 49.

Se trató de la revancha en la ventana clasificatoria, rumbo al Mundial de Qatar, que ya los había enfrentado en caribe, también con triunfo albiceleste, por 80 a 68.

Después de un inicio a toda máquina del equipo que hoy orientó Pablo Prigioni (no estuvo en el debut), Argentina encontró una oposición algo más firme, con un rival que se plantó mejor atrás y se soltó adelante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De todos modos, la corta rotación visitante (solamente tuvo nueve jugadores), el ritmo que impuso Argentina, la diferencia en cuanto a la intensidad de uno y otro, más el natural cansancio que fue desgastando a los cubanos, allanó el camino local.

Y así la diferencia empezó a ampliarse.

Gabriel Deck fue el principal anotador del partido, con 18 puntos; Nicolás Brussino completó 13 rebotes y otros tantos puntos.Además, Francisco Caffaro cerró con 15 puntos y 6 recobres.

En tanto, tuvo un feliz ingreso Alex Negrette, oxigenando al equipo cuando los cubanos estaban en su mejor momento, y terminó con 10 puntos y 6 asistencias.

El resto

Los otros partidos de la jornada serán Estados Unidos-Nicaragua (21.10), Dominicana-México (21.10), Puerto Rico-Jamaica (21.10) y Canadá-Bahamas (21.10).

Forma de disputa

Luego de esta etapa los tres mejores de cada zona se reagruparán en un lote de 12 países que serán divididos en dos zonas de seis.

De cada uno de esos grupos, los tres mejores irán al Mundial más el mejor cuarto, para totalizar siete clasificados.