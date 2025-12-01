El Gobierno envió al Congreso la reforma del Código Penal: cuáles serán los principales cambios

El Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El que la hace las paga”, afirmó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la presentación del proyecto, y enfatizó que a partir de la reforma, “el 82 %de los delitos van a ser con prisión efectiva”.

"Un proyecto de país en serio necesita trascender la libertad del gobierno de turno, que las políticas de seguridad estén talladas en piedra", expresó por su parte Adorni.

"La reforma viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie, la doctrina es clara: el que las hace, las paga, se pone fin a la doctrina zaffaronista", sumó.

"No importa cuánto se escondan, serán perseguidos. Y para quienes delinquen en función pública, perderán la jubilación de privilegio", explicó el jefe de Gabinete y completó: "Poco a poco las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen".

Bullrich, en tanto, sostuvo que "el Congreso va a tener una misión histórica". "Los Códigos no se cambian todos los días, son cuerpos complejos y la Argentina tiene un Código que ha tenido un montón de modificaciones, de parches y, además, está pensado para 1921".

"En primer lugar dar vuelta la realidad de quienes eran los mas favorecitos por el Código, los delincuentes, violadores y asesinos. A partir de ahora los favorecidos van a ser la sociedad y las victimas. Este cambio es un de doctrina", insistió la ministra saliente.

En el mismo sentido, aseguró que "el otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo. que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas".

Los cambios que tendrá el nuevo Código Penal