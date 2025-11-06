Profesionales del Hospital Municipal reclaman soluciones y no descartan tomar medidas de fuerza

Representantes de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal se reunieron con autoridades de la comuna para trasladar una serie de preocupaciones que vienen teniendo y que, según explicaron, exceden lo salarial y podrían derivar en una medida de fuerza.

Cristina Ferraro, integrante de la CICOP local, manifestó que "principalmente, los temas tratados ayer tiene que ver con un requerimiento sobre cosas que no se solucionan hace semanas, meses".

"Los temas tienen que ver con ciertos recorridos de los enfermeros, que en los últimos años han crecido en su lugar en el sistema. Por otro lado, modificaciones que iban a ser tratadas en 2025 y el año está terminando sin pena ni gloria. Y en tercer lugar, comportamientos o situaciones arbitrarias en cuanto a los equipos de salud y su forma de resolver los problemas", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, la doctora señaló que "cuando las decisiones afectan al trabajador no pueden ser personales, deben seguir un lineamiento. La vulnerabilidad de un trabajador, sin un espacio que vea su situación laboral, es mucho más alta".

Ferraro mencionó además que "lo salarial no es el único tema en el cual necesitamos estar presentes y trabajar con el Ejecutivo. Me parece importante resaltar que nuestros reclamos a veces no tienen que ver con el dinero y se pueden resolver solo con la intención".

Así, aclaró que "tenemos la expectativa de que esta nueva ventana de diálogo nos dé las respuestas que esperamos".

La profesional remarcó que la espera será de unos "diez días" y sostuvo que "tenemos una relación de diálogo, estamos dispuestos a agotar todas las instancias antes de entrar en conflicto".

Añadió que "no es una cuestión de capricho, pero sentimos que nos estaban tratando como si fuera un berrinche cuando tenemos fundamentos"

En ese sentido, respondió que la posibilidad de realizar una medida de fuerza está latente porque "son medidas que se toman en asamblea y, a medida que no tengamos respuestas, la asamblea se va calentando".

"Si sigue habiendo posiciones rígidas en los espacios de consensos, quizás nos veamos forzados para tomar medidas. No es lo que queremos, no queremos responder de esa manera, pero si nos fuerzan a eso sabemos que contamos con el acompañamiento de la comunidad", completó.