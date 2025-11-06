Bunge, una compañía líder en soluciones agroindustriales que conecta a los productores con los consumidores, reafirma su compromiso con la alimentación a través de su Programa Global de Voluntariado para el Día Mundial de la Alimentación 2025. Los colaboradores de todo el mundo trabajaron “Juntos de la Mano” durante todo el mes de octubre para fomentar la seguridad alimentaria y retribuir así a las comunidades en las que viven y trabajan.

Esta iniciativa, que se realizó durante todo el mes de octubre, involucró a equipos de aproximadamente 148 ciudades en 26 países, que dedicaron tiempo y recursos a actividades de voluntariado en pos de la seguridad alimentaria local, a más de 100 organizaciones en todo el mundo.

En Argentina, los colaboradores de Bunge llevaron adelante acciones solidarias en 12 localidades de 5 provincias donde la compañía tiene operaciones, entre ellas Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Bahía Blanca, Ramallo y Campana (Buenos Aires); Tancacha y General Paz (Córdoba); Rosario, Cayastá, Puerto General San Martín y San Jerónimo Sud (Santa Fe); Bandera (Santiago del Estero), y Piquete Cabado (Salta).

A través de distintas actividades de voluntariado y donaciones, se beneficiaron directamente 12 organizaciones comunitarias. Las iniciativas incluyeron la entrega de alimentos e insumos para comedores escolares, la clasificación de alimentos, y la colaboración en proyectos educativos y de inclusión social, como huertas, talleres de panificación y jardinería, y orientación para la inserción laboral de jóvenes. Las acciones combinaron seguridad alimentaria e inclusión social, reafirmando el espíritu solidario de los equipos locales.

“Este Día Mundial de la Alimentación nos recuerda que cuando trabajamos juntos de la mano con nuestras comunidades, podemos marcar una verdadera diferencia. Llevamos a la práctica nuestro valor “Hacemos lo correcto” y nos unimos a un equipo global aún más grande para aportar nuestro granito de arena al serio desafío de la seguridad alimentaria”, expresó Gabriella Herzog, Global Social Impact Director de Bunge. “Ver a nuestros colegas de Bunge que dedican su tiempo y energía a contribuir a la seguridad alimentaria es increíblemente inspirador. Sus acciones reflejan no solo nuestros valores, sino también nuestra filosofía de que la construcción de sistemas alimentarios más fuertes comienza a nivel local, donde cada uno de nosotros aporta del modo que puede”.

Desde su lanzamiento en 2022, el Programa Global de Voluntariado por el Día Mundial de la Alimentación de Bunge ha permitido llevar adelante múltiples iniciativas solidarias en Argentina. A lo largo de estos años, los equipos locales contribuyeron con la donación de alimentos y otras acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades donde la compañía está presente. En 2024, por ejemplo, Bunge en Argentina contribuyó con la donación de más de 80.000 litros de aceite de girasol a 220 organizaciones a través del Banco de Alimentos Argentina y brindó 37.500 platos de comida acompañando a la campaña "Por un país sin hambre", impulsada por mencionada organización.

“La seguridad alimentaria es una prioridad para Bunge y una parte fundamental de nuestro compromiso con las comunidades. Trabajamos en distintas iniciativas orientadas a generar un impacto positivo, tanto a través de programas de donación como de voluntariado, con foco en las localidades donde tenemos operaciones. A través de estas acciones buscamos contribuir a enfrentar los desafíos globales vinculados al acceso a los alimentos y la lucha contra el hambre”, expresó Mariana Tarigo, Directora de Recursos Humanos Cono Sur.

El Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada año el 16 de octubre, es un día internacional designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para promover la concientización y la acción mundial en favor de la seguridad alimentaria. Para Bunge, es una oportunidad fundamental para reforzar su papel como promotor del acceso a los alimentos, la colaboración y la sustentabilidad en toda la cadena de valor alimentaria.

Para obtener más información sobre el compromiso de Bunge con la comunidad y el impacto social, visite https://www.bunge.com/Sustentabilidad/Community-Impact.