YPF inauguró la primera sala integrada con IA avanzada

YPF dio un nuevo paso en su transformación tecnológica con la inauguración de la Sala Integrada del Complejo Industrial Plaza Huincul (CIPH). Este espacio innovador reúne en un mismo ámbito físico el Real Time Intelligence Center (RTIC) y la Sala de Control, integrando sistemas y equipos para mejorar la operación en tiempo real. Esta sala, única en el país, funciona las 24 horas los 365 días del año.

Por primera vez, se incorpora Inteligencia Artificial (IA) con un enfoque disruptivo: cinco agentes entrenados para responder consultas orientadas a optimizar el funcionamiento integral del Complejo y brindar a los operadores información precisa para la toma de decisiones. Además, la IA contiene todo el conocimiento técnico necesario para evacuar dudas con respuestas equivalentes a las de un manual especializado, agilizando tiempos y asegurando la concentración del equipo en su objetivo principal: producir los combustibles que utilizan los argentinos.

“Con esta incorporación tecnológica, la Refinería de Plaza Huincul se posiciona como la mejor de la Argentina”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. “Estoy extremadamente orgulloso del cambio tecnológico que estamos haciendo en YPF y de la fuerza que está poniendo toda la gente para lograr el objetivo país: que la Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares a partir del 2031”, concluyó Marín durante su recorrida por el Complejo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La inauguración de la Sala Integrada CIPH constituye un aporte estratégico para el Plan 4x4 de YPF, que busca maximizar eficiencias y aprovechar todo el potencial de sus operaciones industriales.

Características destacadas:

Integración estratégica: RTIC + Sala de Control en un entorno colaborativo.

IA avanzada: cinco agentes inteligentes para soporte operativo y técnico.

Infraestructura: más de 20 pantallas en tiempo real y sistemas de valorización de 117 variables mediante Optimax.

Equipo multidisciplinario: 11 profesionales con perfiles operativos y técnicos especializados en procesos, planificación, control y gestión energética.

Entrenamiento con simuladores (OTS): para formación continua de operadores y supervisores.

Impacto esperado: incremento del margen integrado superior a 4 millones de dólares en el primer año.

El Complejo Industrial Plaza Huincul produce nafta Super e Infinia, gasoil Grado 2 y combustibles para aviones (JP1) que se distribuyen en toda la Patagonia Norte. Actualmente, más del 95% del petróleo procesado proviene de la formación Vaca Muerta, consolidando a la refinería como un actor clave en la industrialización del shale argentino. Además, posee la única planta de escala de Metanol del país, con abastecimiento al mercado local e internacional.