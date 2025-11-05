Aprehendieron a un joven por circular en una moto con numeración adulterada

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un joven que circulaba con una moto con la numeración de chasis y motor adulterada.

Se trata de Brian Trejo, de 19 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía N° 12 acusado del delito de supresión o alteración de numeración de registro.

Según informaron desde la Comisaría local, efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación interceptaron al motociclista en Murature al 1.500.

La moto no tenía chapa patente colocada y se constató que tenía los registros de chasis y motor adulterados, por lo que fue secuestrado el vehículo marca Mondial 115.