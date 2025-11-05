Lo detuvieron por amenazar a su madre y una tía con un cuchillo

La Policía de Punta Alta detuvo en las últimas horas a un chico de 18 años acusado de amenazar a su madre y a una tía con un arma blanca.

Se trata de Brian López, quien quedó acusado de amenazas calificadas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia familiar, además de resistencia a la autoridad, a disposición de la fiscalía N° 15.

Ocurrió ayer al mediodía, en una casa de Mar del Plata al 100 del barrio Ciudad Atlántida, donde policías del destacamento barrial y de la Comisaría de Punta Alta acudieron tras un llamado de emergencia.

Según informaron, López amenazó a su madre de 37 años, y a su tía (26), y arremetió contra los efectivos, por lo que debió ser reducido. Además, se secuestró un arma blanca.