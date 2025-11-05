Al menos siete personas murieron por la explosión de un avión en el aeropuerto de Kentucky

Un avión de carga de UPS se estrelló el martes y explotó en una enorme bola de fuego cuando despegaba desde el centro global de aviación de la compañía en Louisville, Kentucky, provocando la muerte al menos de siete personas e hiriendo a otras once, informaron las autoridades.

El avión se estrelló alrededor de las 5:15 de la tarde mientras despegaba con destino a Honolulu desde el Worldport de UPS en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

En un video se pueden ver llamas que salen del ala izquierda del avión y una estela de humo. Posteriormente, la aeronave se eleva ligeramente del suelo antes de estrellarse y convertirse en una enorme bola de fuego. El video también mostró daños en partes del tejado de un edificio ubicado al final de la pista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El número de muertos había aumentado a al menos siete el martes por la noche, y cuatro de los fallecidos no estaban en el avión.

Entre los once heridos algunos tenían lesiones “muy significativas”, comentó el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

“Cualquiera que haya visto las imágenes, el video, sabe lo violento que es este accidente”, manifestó. (AP)