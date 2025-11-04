Elecciones locales en EEUU: un demócrata se encamina a ser el nuevo alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, legislador estatal y socialista demócrata autodefinido, con 34 años, se encamina a ser el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo.

Durante estos comicios se enfrentó al ex gobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, al tiempo que sustituiría al actual alcalde Eric Adams, quien retiró su candidatura a la reelección en septiembre.

Estados Unidos celebró este martes elecciones estatales y locales en seis estados —Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas— en una jornada que puso a prueba el clima político durante el segundo mandato de Donald Trump y marca el pulso hacia las próximas legislativas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las votaciones tuvieron como foco debates sobre vivienda, economía y el futuro de los partidos tradicionales, aunque la atención nacional se concentra en la Alcaldía de Nueva York luego de que Trump advirtiera que retiraría fondos federales si gana el demócrata socialista Zohran Mamdani.