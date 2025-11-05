Bahía Blanca | Miércoles, 05 de noviembre

Economía y finanzas.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cotizan el oficial y el blue

Los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.

Foto: archivo-La Nueva

El dólar oficial abrió su cotización hoy a un valor promedio de $1.475 para la venta y de $1.425 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja del 1,67 % en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue marca a $1475 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.460 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, cedió a $1.917,50 (-1,67 %), el MEP cotiza a $1.496,05 (0,48 %), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.516,97 (-0,30 %).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 662 puntos básicos (-0,30 %).

