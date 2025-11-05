¿Por qué varios hoy “hincharán” por Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina?

La final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza no solo definirá un título, sino que también puede alterar el mapa de clasificados a las copas internacionales.

Este miércoles a las 21.10, muchos clubes del fútbol argentino seguirán atentos lo que suceda en Córdoba, ya que una victoria del “Bicho” podría significar un alivio en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026.

El motivo se debe a que si Argentinos Juniors se consagra campeón, liberará una plaza en la tabla anual, ya que clasificaría por haber ganado la Copa Argentina y no por su posición en el torneo.

Actualmente, los de La Paternal ocupan el cuarto lugar con 51 puntos, detrás de Rosario Central, Boca y River. En ese escenario, tanto el “Xeneize” como el “Millonario” se verían beneficiados, ya que el “Bicho” dejaría de ser un rival directo y permitiría que otro equipo acceda al certamen continental por la vía de la tabla anual.

Pero no solo ellos estan al tanto, ya que Deportivo Riestra, que mantiene chances matemáticas de meterse en la Libertadores o el repechaje, también depende de que Argentinos gane la Copa para mantener vivas sus aspiraciones.

San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre y Lanús son otros clubes que hacen cuentas, ya que un triunfo del equipo de Nicolás Diez podría facilitar corrimientos en la tabla y abrir puertas a las copas. En el caso de Lanús, si además logra consagrarse en la Sudamericana, se liberarían más cupos, algo que también beneficiaría a Huracán o hasta equipos que se encuentran más abajo como Estudiantes de La Plata, Independiente o Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por el contrario, una consagración de Independiente Rivadavia no liberaría cupos, ya que el conjunto mendocino no figura en la lucha por los puestos internacionales. Eso sí, sería un logro histórico, ya que conseguiría su primer título nacional y su debut absoluto en torneos continentales.

La definición entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina a las 21.10 será mucho más que un titulo.