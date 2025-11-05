Santos pelea por no descender y con un insólito argumento Neymar no jugará ante Palmeiras

El Santos, que está muy comprometido en la lucha por no descender, tendrá un partido clave este jueves cuando visite al Palmeiras en la 32ª fecha del Brasileirao, aunque no podrá contar con Neymar por una insólita razón.

La ausencia del mejor jugador brasilero en los últimos años se debe, según detallaron medios brasileros, a que el césped sintético del Allianz Parque podría provocarle dolores de articulaciones en las rodillas.

De esta manera, el Santos no tendría entre sus convocados Neymar, quien hace dos años entró en una espiral de lesiones de la que le está costando mucho salir. Todo comenzó cuando, a finales del 2023, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla izquierda, durante un partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de casi un año de recuperación, Neymar ilusionó a todos los hinchas del Santos con su regreso al club luego de 11 años y medio, aunque toda esta situación se vio opacada por las recurrentes lesiones en el muslo derecho.

Desde su regreso al Santos, Neymar solo disputó 20 partidos, en los que anotó siete goles y repartió cuatro asistencias.

El Santos marcha 16° en el Brasileirao con solo 33 puntos y está a dos unidades de la zona de descenso, por lo que una derrota ante el Palmeiras, que actualmente es el líder, podría complicarlo seriamente.

Como si esto fuera poco, en los últimos días trascendió que el director técnico de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, no tiene pensado que el delantero vuelva a ponerse la “Verdeamarelha” debido a su muy flojo estado físico que le impediría competir al primer nivel en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.